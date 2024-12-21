ضبط 750 كيلو لحوم مجمدة وأسماك مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

محافظات
لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

 


كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وفي هذا الإطار، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قيام إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية «مباحث التموين، شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، الرقابة الصحية، مجالس المدن»، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة، وضبط 750 كيلو لحوم مجمدة، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك مدخنة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

الشرقية التموين

مواد متعلقة

وحدة التدخل السريع فى الشرقية ترفع 7 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانى

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 1228 لتر سولار في حملات تفتيش بالشرقية

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين أتوبيسين بسيارة في الشرقية

إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا وسرقة قرطها فى الشرقية للمفتى

ضبط 4 أطنان أسماك ولحوم مجهولة المصدر فى الشرقية

حبس عامل متهم بقتل نجله طعنا بالسكين فى الشرقية

تأجيل محاكمة متهمين لقتلهم مسن بالشرقية لـ3 يناير للحكم

مصرع 4 من عمال اليومية فى حادث تصادم بالشرقية

الأكثر قراءة

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

تعرف علي أحدث تقنية لتغيير الصمام الأورطي دون جراحة في مصر

حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما بطعنة في أوسيم