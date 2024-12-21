ضبط 750 كيلو لحوم مجمدة وأسماك مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية



كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قيام إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية «مباحث التموين، شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، الرقابة الصحية، مجالس المدن»، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة، وضبط 750 كيلو لحوم مجمدة، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك مدخنة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.