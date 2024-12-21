أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 ديسمبر 2024: انخفاض في أسعار الجرامات مع استقرار السوق المحلي

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في مصر عند مستوياتها المسجلة أمس الجمعة، حيث شهدت بعض العيارات انخفاضًا في الأسعار، وقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 80 جنيهًا ليصل إلى 2،160 جنيهًا.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، بمقدار 70 جنيهًا ليبلغ 1،890 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا بقيمة 60 جنيهًا، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 بـ47 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 2،160 جنيهًا

: 2،160 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 : 1،890 جنيهًا

: 1،890 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 18 : 1،620 جنيهًا

: 1،620 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 14 : 1،257 جنيهًا

: 1،257 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 30،000 جنيه (دون حساب المصنعية)

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية (مع المصنعية):

سعر جرام الذهب عيار 24 : 4،285.71 جنيهًا

: 4،285.71 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 : 3،750 جنيهًا

: 3،750 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 18 : 3،214.29 جنيهًا

: 3،214.29 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 14: 2،500 جنيهًا

سعر سبائك الذهب:

وزن 1 جرام : 4،438 جنيهًا

: 4،438 جنيهًا وزن 2.5 جرام : 10،907 جنيهًا

: 10،907 جنيهًا وزن 5 جرامات : 10،907 جنيهًا

: 10،907 جنيهًا وزن 10 جرامات: 44،289 جنيهًا

أسعار المصنعية للذهب:

تتراوح المصنعية بين 100 إلى 150 جنيهًا للجرام، وهي تتغير حسب المحل والموديل.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في جلسات التداول الأوروبية يوم الجمعة 20 ديسمبر، حيث سجلت العقود الفورية 2،620.79 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة إلى 2،645.10 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات موقع "Investing".

سبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

كان الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب مدفوعًا بصدور بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت بقاء معدل التضخم الأساسي عند 2.8%.

وفي وقت لاحق، ساعد تراجع المستثمرين عن المخاطرة في أسواق المال، بما في ذلك التصفية في أسواق العملات الرقمية والأسهم، في دفع بعض المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن، ما ساهم في ارتفاع أسعاره.