محافظ الجيزة يتفقد المواقع المقترحة للتشجير بمطالع ومنازل الطريق الدائري

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم السبت على قطاعات القوس الجنوبى للطريق الدائرى بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم.

وخلال الجولة عاين محافظ الجيزة المواقع المقترحة لتنفيذ أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة وذلك لإضفاء المظهر الجمالي علي عدد من القطاعات المحيطة والملاصقة للطريق الدائري استكمالًا لما يشهده من طفرة حضارية كبيرة باعتباره احد الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

شملت جولة المحافظ تفقد ١٠ نقاط مقترحة تغطى المطالع والمنازل والقطاعات السطحية علي جانبي الطريق الدائرى بنطاق الأحياء الأربع.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة فى تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التى وضعتها الدولة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة والتى تساهم بدورها فى إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

و تابع المحافظ خلال جولته أعمال تهيئة وتمهيد المواقع موجها رؤساء الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة الإنتهاء من رفع نواتج أعمال توسعة وتطوير الدائرى وأعمال دهان ورفع كفاءة العقارات المحيطة بالطريق.

كما وجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية  وعرض المواقع على المكتب الإستشارى المعنى بالأعمال، لبيان جاهزيتها وتلافى أية ملاحظات لسرعة تسليم المواقع وبدء التنفيذ.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعى السكرتير المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وحامد سلامة رئيس حى الطالبية وأحمد جلال رئيس حى العمرانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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