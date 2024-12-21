9661 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم عن تركيب 9661 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك على مدار السنوات العشر الماضية، فى خطوة تعكس التعاون المثمر بين المحافظة وجمعية الاورمان.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على النهوض بالأسر الأكثر استحقاقًا، وتقديم الدعم والرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

txt

ظاهرة فلكية فريدة في الفيوم: تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

txt

طلاب تعليم الفيوم يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن الجهود التنموية والاجتماعية بالمحافظة تشهد طفرة كبيرة من خلال التكامل بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. 

وأضاف أن هذا التعاون يسعى إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف أعبائها، مع التشديد على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمات لتوسيع دائرة الدعم.

هذا المشروع يأتي كجزء من رؤية شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية الأساسية بالمحافظة، مع تعزيز دور الشراكات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المواطنين.

 

الدكتور ياسر عبد الهادي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تحسين مستوى المعيشة تحسين البنية التحتية مديرية التضامن الاجتماعي مياه شرب نقية واصلات مياة الشرب

مواد متعلقة

الفيوم تشهد ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون في حدث عالمي فريد

عاجل.. كامل غطاس سكرتير عام لمحافظة الفيوم

أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليه

الزراعة: متابعة ميدانية لمحاصيل الشتاء بالفيوم لضمان الإنتاجية والأمن الغذائي

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

وكيل أوقاف الفيوم: نعمل على نشر الفكر الوسطي وتطوير الدعوة الدينية باللغات المختلفة

ختام فعاليات الأسابيع الثقافية بالفيوم: دعوة لترسيخ الرضا والقناعة بين الواقع والمأمول

على هامش أمسية دعوية بمسجد عمر بن الخطاب بإبشواي: وكيل أوقاف الفيوم يكرّم حفظة القرآن الكريم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

ضبط 5 شركات سياحية تخصصت بالنصب والاحتيال على المواطنين

حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما بطعنة في أوسيم