9661 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا بالفيوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم عن تركيب 9661 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك على مدار السنوات العشر الماضية، فى خطوة تعكس التعاون المثمر بين المحافظة وجمعية الاورمان.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على النهوض بالأسر الأكثر استحقاقًا، وتقديم الدعم والرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن الجهود التنموية والاجتماعية بالمحافظة تشهد طفرة كبيرة من خلال التكامل بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذا التعاون يسعى إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف أعبائها، مع التشديد على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمات لتوسيع دائرة الدعم.

هذا المشروع يأتي كجزء من رؤية شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية الأساسية بالمحافظة، مع تعزيز دور الشراكات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المواطنين.