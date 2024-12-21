عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة أستون فيلا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في البريميرليج

ويستضيف ملعب فيلا بارك، المواجهة القوية بين أستون فيلا والسيتيزنز، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج.

وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الإنجليزي بيتر بانكسز.

ويغيب عن مواجهة اليوم، البرتغالي روبن دياز مدافع السيتي، بعد تعرضه لإصابة عضلية في مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالجولة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أورتيجا.

▪︎خط الدفاع: لويس - جون ستونز - أكانجي - جفارديول.

▪︎خط الوسط: كوفاسيتش - جوندوجان - برناردو.

▪︎خط الهجوم: جريليش - فودين - هالاند.

ويحتل المان سيتي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، حيث تمكن السيتيزنز من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 5 مواجهات.

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق الرياضي المميز أحمد البلوشي، التعليق على أحداث اللقاء.

