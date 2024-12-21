ضبط أكثر من 2 طن سلع ومواد غذائية متنوعة وتحرير 226 محضر في حملات تموينية بالدقهلية

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وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالدقهلية خلال الحملات

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 2 طن سلع ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط عملية تداول وعرض السلع في الأسواق.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأكد "مرزوق" على إستمرار أعمال الحملات التموينية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمحاربة الفساد والتصدي للجشع والتلاعب خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات على منافذ البيع لضبط الأسعار والمنشآت الغذائية لمنع الغش التجاري.

من جهته أوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت طن فول سوداني،360 كيلو حمص،360 كيلو أرز،250 كيلو نشا،150 كيلو جبن مش،20 كيلو لحم بلدي،48 لتر مياه غازية،100 لتر بنزين،بالإصافة إلى 5 طن أسمنت،وتحرير 226 مخالفة بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،عدم وجود ميزان،مبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر،وذبح خارج السلخانة،وتجميع سلع مدعمة، منشأة دون ترخيص،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط أكثر من 2 طن سلع ومواد غذائية متنوعة وتحرير 226 محضر في حملات تموينية

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