تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

وتحدث المدير الفني عن أهمية مباراة طلائع الجيش المقبلة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وشرح جروس العديد من الأمور الخاصة بنقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

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وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات على تحقيق الفوز في لقاء الطلائع المقبل، وفي نهاية الجلسة منح جروس اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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