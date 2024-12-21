شروط التقديم على المعاش المبكر 2025 في مصر

مع اقتراب بداية عام 2025، تزايدت معدلات البحث عن شروط التقديم للحصول على المعاش المبكر، وذلك في إطار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الموظفين في مراحل حياتهم المختلفة.

تحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوافر فيها الموظف للحصول على المعاش المبكر، سواء كان من القطاع العام أو الخاص.

الشروط الأساسية للحصول على المعاش المبكر 2025

مدة الاشتراك في التأمين:

يشترط أن يكون الموظف قد أتم مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 20 سنة، حيث ستزداد هذه المدة لتصبح 25 سنة اعتبارًا من يناير 2025.

نسبة المعاش:

المعاش المبكر سيكون بنسبة لا تقل عن 50% من آخر أجر أو دخل تسوية للموظف، بشرط أن لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

الشروط الخاصة بتقديم الطلب:

يجب على الموظف تقديم طلب صرف المعاش وفقًا للنموذج المرفق رقم (20) .

وفقًا للنموذج المرفق رقم . ألا يكون الموظف خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.

مدة الاشتراك: يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة للخروج على المعاش المبكر.

المستحقات المالية:

يتطلب سداد كافة المبالغ المستحقة على الموظف، بما في ذلك الأقساط المستحقة أو القيمة الحالية للأقساط قبل التقديم على المعاش المبكر.

الضوابط المتعلقة بالخروج على المعاش المبكر

موافقة الهيئة العامة للتأمينات على تقديم طلب المعاش، طبقًا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية.

على تقديم طلب المعاش، طبقًا للمادة من اللائحة التنفيذية. يجب أن يتوافر شرط الانتهاء من الخدمة أو العمل أو النشاط الذي كان يمارسه الموظف.

ملاحظات مهمة