إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

كشف الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مانشستر سيتي، في إطار فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا يواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتضن ملعب فيلا بارك، المواجهة الحماسية بين أستون فيلا والسيتيزنز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج.

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، تحت إدارة الحكم الإنجليزي بيتر باتكسز.

وحاء تشكيل أستون فيلا، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: مارتينيز.

▪︎ خط الدفاع: كاش - كونسا - توريس - لوكاس دين.

▪︎ خط الوسط: كامارا - امادو أونانا - يوري تيليماس.

▪︎ خط الهجوم: جون مكجين - مورجان روجرز - دوران.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز السادس فريق بورنموث والذي يمتلك في رصيده نفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق الرياضي المميز أحمد البلوشي، التعليق على أحداث اللقاء.

