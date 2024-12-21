لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1570 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3 آلاف و642 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 454 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.. بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 155 قضية متنوعة.

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