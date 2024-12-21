أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان"

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية"، ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" حاضر فيها فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية لعدد (١٤٠) ضابطًا من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية المنعقدة حاليًا بمعهدى "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.

تناولت الندوة المحاور الرئيسية لبناء المواطن عقائديًا ومسلكيًا في إطار الدور المجتمعي للوزارة كما تناول المفتى أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن فى الأجيال الجديدة، وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال في ظل التحديات التي تهدد الأمن القومي للدولة المصرية على المحاور الداخلية والإقليمية والدولية.

وأشاد فضيلة المفتي بتضحيات وجهود رجال الشرطة التى قدموها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، مؤكدا أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين.. وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

ووجه مفتي الديار المصرية الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، باتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

وقد لاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة جميع الحضور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن الوطن ومقدراته.