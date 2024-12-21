ضبط 34 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية


شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 34 ألفا و21 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20 ألفا و926 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و589 مخالفة سير دون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، و1148 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة لشروط التراخيص و16 مخالفة دراجة نارية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

حوادث الفجر الإجراءات القانونية الإدارة العامة للمرور الإنضباط المروري
Elfagr.org

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