ضبط 5 شركات سياحية تخصصت بالنصب والاحتيال على المواطنين

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 شركات ومكتب واحد دون ترخيص لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام (5 شركات، ومكتب دون ترخيص) بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج - عمرة - برامج سياحية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتب على (أكلاشيهات - تذاكر طيران - تأشيرات - إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات استلام نقدية - دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحساباتهم - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات الداخلية - مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي).

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