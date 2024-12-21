محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية، بمساحة إجمالية تبلغ 2053 فدانًا، كنموذج استرشادي لتعميمه على باقي قرى المحافظة.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق، رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني، استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، والأستاذ شعبان بركات، رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية من خلال:

التحول إلى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية.

توفير نظم زراعة تعاقدية.

إنشاء محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية للتصدير والسوق المحلي.

تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية والمزارعين على النظم الجديدة والمعاملات الزراعية المختلفة.

تأهيل مقار الجمعيات الزراعية لتواكب التطوير.

تصريحات محافظ الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في القطاع الزراعي لتعظيم الناتج الزراعي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع. وأوضح أن المشروع يساهم في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيعها، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما لفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مع توفير مبادرات مالية ميسرة لتمويل مثل هذه المشروعات.

تصريحات رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري

أكد الدكتور علاء الصادق أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة بالمحافظات، مع إعداد كوادر مؤهلة وخلق فرص عمل مستقرة للشباب. كما يركز المشروع على:

تعظيم جودة الناتج الزراعي وترشيد استهلاك المياه والأسمدة.

توطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية.

تعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار المتكامل.

مدة تنفيذ المشروع

يمتد المشروع لمدة 5 سنوات، يتم خلالها:

تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية.

تدريب المزارعين والعاملين في الجمعيات الزراعية.

إنشاء مجمعات صناعية لتصنيع مستلزمات النظم الحديثة.

إنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.

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