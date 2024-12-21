يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين، اليوم السبت، في مصر حيث تسجل أسعار البنزين اليوم في مصر استقرارًا في الأسعار بعد الشائعات التي انتشرت حول زيادات جديدة.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي أسعار البنزين التي شهدت استقرارًا منذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي. وفيما يلي أسعار البنزين والوقود الأخرى كما يلي:

سعر بنزين 80 اليوم : 13.75 جنيه للتر.

: 13.75 جنيه للتر. سعر بنزين 92 اليوم : 15.25 جنيه للتر.

: 15.25 جنيه للتر. سعر بنزين 95 اليوم : 17.00 جنيه للتر.

: 17.00 جنيه للتر. سعر السولار اليوم : 13.30 جنيه للتر.

: 13.30 جنيه للتر. سعر الكيروسين اليوم : 13.50 جنيه للتر.

: 13.50 جنيه للتر. سعر غاز السيارات اليوم : 7.00 جنيه للمتر المكعب.

: 7.00 جنيه للمتر المكعب. سعر الغاز الصب اليوم: 12،000 جنيه للطن.

تتزايد التساؤلات مع اقتراب نهاية العام حول إمكانية حدوث زيادات جديدة في أسعار البنزين، خاصة بعد سلسلة الزيادات التي شهدتها الشهور الماضية. مع ذلك، أكد مصدر مطلع لموقع الجمهور الإخباري عدم وجود أي نية لزيادة أسعار البنزين قبل نهاية عام 2024، نافيًا جميع الشائعات التي ترددت حول زيادات جديدة في الأسعار. أشار المصدر إلى أن الأسعار الحالية مستقرة منذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين اليوم قبل وبعد: ما هي التغيرات؟

شهدت أسعار البنزين في مصر استقرارًا ملحوظًا منذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر. وفيما يلي مقارنة بين أسعار البنزين اليوم والأسعار قبل الزيادة الأخيرة: