منطقة مطروح الأزهرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «المنشد الصغير»

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نتيجة مسابقة المنشد
نتيجة مسابقة المنشد الصغير

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، اسماء الفائزين بتصفيات مسابقة «المنشد الصغير»، على مستوى المنطقة، والتي أقيمت فعالياتها بقاعة الكمبيوتر التعليمي، بمعهد مطروح النموذجي الابتدائي، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وأوضح إبراهيم صادق، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، بأن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز كل من الطفل يوسف محمد محمود، المستوى الأول، معهد د.عبد الحليم، والطفل محمد صلاح رشدان، المستوى الثاني، معهد مطروح النموذجي.

ومن جانبه هنأ رئيس المنطقة الطفلين الفائزين، مؤكدًا بأن هذه النتائج جاءت بعد الالتزام بقواعد الاختبارات المقررة بالمسابقة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا أن المسابقة استهدفت الاهتمام باكتشاف الأطفال الموهوبين بالروضات وتنمية روح التنافس، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المواهب الطلابية.
موجها الشكر والتقدير للجنة التقييم والتي ضمت كل من فضيلة الشيخ صابر الشرقاوى، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، والأستاذة جيهان يوسف، موجه رياض الأطفال، والاستاذ إبراهيم قبيصي، مسئول الكمبيوتر التعليمي.

الإدارة المركزية الشكر والتقدير تحقيق العدالة المواهب المستوي الأول رياض الاطفال

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