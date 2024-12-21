تحرير 143 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء

حوادث
غلق
غلق


حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر استهلاك الكهرباء أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإسباني

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإسباني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإسباني

11 يومًا حاسمة.. ليفربول يجهز "مفاجأة" بشأن صلاح

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم صنداونز الجنوب إفريقي للتعاقد معه