ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين بدمياط

حوادث
متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قد أكدت قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة تحوى عددا من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع بذات الأسلوب.

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