ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية تفيد بقيام شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المتهم، وبحوزته الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي وصور لمستندات معدة للتزوير وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي.