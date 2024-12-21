محاكمة المتهم بقتل والدته وهتك عرض شقيقته وقتلها في الفيوم

نظرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم حازم توبه (37 عامًا)، المتهم بقتل والدته وهتك عرض شقيقته وقتلها، وذلك بسبب خلافات مالية في حي جنوب بمحافظة الفيوم.

تفاصيل القضية

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2519 لسنة 2024 جنايات قسم ثاني الفيوم، والمقيدة برقم 2519 لسنة 2024 كلي الفيوم، أن المتهم حازم توبه، وهو عامل ومقيم بحي جنوب بمحافظة الفيوم، في 20 يونيو 2024، قتل والدته المجني عليها دريه محمد عثمان عمدًا مع سبق الإصرار.

حيث توجه إلى مسكنها وهي قعيدة طريحة الفراش بسبب مرضها، وطلب منها مالًا بغية السفر خارج البلاد. وعندما رفضت مطلبه، باغتها بالإمساك بكتفيها وأنفها مستخدمًا قطعة من القماش حتى أسكت أنفاسها، قاصدًا بذلك إزهاق روحها، مما أودى بحياتها.

قتل شقيقته

أوضح أمر الإحالة أن المتهم اقترف جريمة أخرى بقتل شقيقته، المجني عليها حنان توبه سيد، عمدًا مع سبق الإصرار، عندما رأته بجوار جثمان والدته. هرع نحوها، وأطبق بيديه على فمها وأنفها خنقًا حتى أغمي عليها. ثم جذبها إلى غرفتها وضربها بقطعة خشبية مرتين على رأسها، قاصدًا التأكد من إزهاق روحها للتستر على جريمته الأولى، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا.

هتك العرض

كما ارتكب المتهم جريمة هتك عرض شقيقته بالقوة، حيث قام بتمزيق ملابسها وهي فاقدة الوعي، وكشف عورتها، ثم استخدم قطعة من الألومنيوم مسعرها بالنيران لإحداث حروق بثدييها وأماكن أخرى بمناطق عفتها. كان ذلك بغرض التستر على جرائمه، مما تسبب في إصابات أودت بحياتها لاحقًا، وفق تقرير الصفة التشريحية.

أدوات الجريمة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز أدوات دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، وهي قطعة خشبية ووعاء متوسط من الألومنيوم، واستخدمهما في ارتكاب جرائمه السابقة كما ورد في التحقيقات.