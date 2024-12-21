أسعار البنزين اليوم..كم يسجل بنزين 92 الآن؟

تزايدت معدلات بحث المواطنين عن أسعار الوقود في مصر حيث تلقى اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين، سواء كانوا من مالكي السيارات أو مستخدمي وسائل النقل العام. ويُعد متابعة الأسعار أمرًا أساسيًا لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والحياة اليومية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الوقود المعلنة اليوم السبت 21-12-2024:

أسعار البنزين والسولار والكيروسين:

بنزين 95 : 17 جنيهًا للتر.

: 17 جنيهًا للتر. بنزين 92 : 15.25 جنيه للتر.

: 15.25 جنيه للتر. بنزين 80 : 13.75 جنيه للتر.

: 13.75 جنيه للتر. السولار : 13.50 جنيه للتر.

: 13.50 جنيه للتر. الكيروسين : 13.50 جنيه للتر.

: 13.50 جنيه للتر. غاز تموين السيارات : 7 جنيهات للتر.

: 7 جنيهات للتر. طن المازوت (للمصانع): 9500 جنيه.

أسعار أسطوانات الغاز:

أسطوانة الغاز 12.5 كجم : 150 جنيهًا.

: 150 جنيهًا. أسطوانة الغاز 25 كجم: 200 جنيه.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل:

من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا : 260 قرشًا للمتر المكعب.

: 260 قرشًا للمتر المكعب. من 30 إلى 60 مترًا مكعبًا: 335 قرشًا للمتر المكعب.

تأثير التغيرات في الأسعار:

تعكس هذه الأسعار تأثيرات عدة، منها تقلبات الأسواق العالمية وقرارات محلية تتعلق بالتسعير، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل، والصناعة، والخدمات.