حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ففي أسيوط تم ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (7،600 كجم لمخدر الحشيش - 1،950 كجم لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 24 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية، وضبط (44) قضية سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (8 بنادق آلية - 22 بندقية خرطوش - 17 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 44 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا.

وفي أسوان تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (7،600 كجم لمخدر الحشيش - 4،500 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا.

وفي دمياط.. تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (7،850 كجم لمخدر الحشيش - 11 كجما لمخدر البانجو - 13،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (3 أفردة محلية - عدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.