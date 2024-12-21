آخر تطورات حادث مجدبرج Magdeburg في ألمانيا

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بوابة الفجر

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، إن عدد قتلى حادث الدهس في سوق بمدينة مجدبرج، ارتفع إلى 4 أشخاص بالإضافة إلى 205 مصابين بينهم حالات حرجة.

وقال راينر هازلوف، رئيس وزراء ولاية سكسونيا، إن المشتبه به طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاما يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وتم توقيفه في مكان الحادث. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه تصرف بمفرده.

ووصف الحادث بأنه "مأساة مروعة وكارثة بالنسبة لمدينة ماغدبورغ والولاية وألمانيا بأكملها".

وأكد مسؤول ألماني، أنه تم القبض على السائق المتورط في عملية الدهس.. موضحا أن الجاني لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة.

بيان الخارجية السعودية 

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها للحادث، وأكدت "الخارجية السعودية" - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - موقفها الثابت في نبذ العنف، معبرة عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر الضحايا ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

اول تعليق مصري على الحادث

 أدانت جمهورية مصر العربية حادث الدهس الذي وقع مساء أمس الجمعة، في مدينة "ماجديبورج" في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر تضامنها مع ألمانيا الصديقة، مستنكرة لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأصدق تعازيها لحكومة وشعب ألمانيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين

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