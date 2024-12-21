للمرة الرابعة على التوالي.. عبدالمنعم خارج قائمة نيس لمواجهة يو إس سي كورت في كأس فرنسا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن فرانك هايس مدرب نيس الفرنسي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة يو إس سي كورت في دور الـ64 من كأس فرنسا.

استمرار غياب عبدالمنعم عن نيس أمام يو إس سي كورت في كأس فرنسا

ويحتضن ملعب أرماند سيزاري، مباراة نيس ويو إس سي كورت، والتي من المقرر أن تقام اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

وشهدت قائمة نيس لمواجهة يو إس سي كورت، غياب المدافع المصري محمد عبدالمنعم للمرة الرابعة على التوالي.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، اليوم السبت، فإن السبب وراء استمرار غياب عبدالمنعم عن صفوف الفريق، يعود إلى معاناة المدافع المصري من إصابة في ساقه.

وغاب محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 عاما، عن مواجهات نيس الأخيرة أمام لوهافر ومونبلييه في الدوري الفرنسي ويونيون سانت جيلواز في الدوري الأوروبي.
 

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