للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز



حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أستون فيلا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

ينزل الفريق السماوي الطامح إلى الفوز ضيفًا ثقيلًا على أستون فيلا، اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جوسكو جفارديول - ماتيوس نونيز "ستونز"

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين

خط الهجوم: فودين - هالاند – دوكو

ويحتل مانشستر سيتي لتحقيق الفوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

