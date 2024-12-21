تأجيل ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، بغرض التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر الجاري للحكم.

التهم الموجهة لـ البلوجر هدير عبد الرازق

كانت النيابة العامة قد وجهت لـ البلوجر هدير عبد الرازق تهمة نشر صور خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

هدير عبد الرازق تحاول الانتحار

وأضافت النيابة العامة أن البلوجر هدير عبد الرازق ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة

كما أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.

اعترافات هدير عبد الرازق

وخلال سير التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، أوضحت أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموالًا.

بينما أشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف، كما أنها لم يتم القبض عليها سابقًا أو اتهامها بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.

كانت البداية عندما رصدت مباحث الآداب قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة، وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.