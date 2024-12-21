وزارة التنمية المحلية تعلن أكبر حركة محليات في تاريخ مصر

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، عن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة جديد علي مستوي 24 محافظة ضمن حركة المحليات الجديدة التي أعتمدتها اليوم والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الحركة شملت التالي

١- في محافظة القاهرة شملت الحركة تعيين كل من تامر شوشة رئيسًا لحي النزهة وأحمد السكري لحي الأزبكية ووليد شوقي لحي المقطم وكمال عزت لحي عابدين وعمرو عبدالحميد لحي البساتين وسمير الإمام لحي المرج ومحمد أبوالحسن لحي دار السلام ومحمد بهجت لحي المطرية ومحمد عبدالوهاب لحي مصر الجديدة وسمية بشير لحي وسط القاهرة، وفقا لبيان صحفي صادر، امس الجمعة.

٢- وفي محافظة الجيزة، شملت الحركة تعيين كل من صبري عبده رئيسًا لحي الوراق وعادل برغش لمركز ومدينة كرداسة ومحمد رزق لحي الدقي ومحمود زين العابدين لمركز ومدينة البدرشين.

٣- وفي محافظة القلويبة، شملت الحركة تعيين كل من أحمد أبوبكر رئيسًا لحي شبرا الخيمة ومحمد البسيوني لحي شرق شبرا الخيمة وفاتن إبراهيم لمركز ومدينة القناطر الخيرية ومحمد ليلة لمركز ومدينة الخانكة وهشام السعدي لمدينة الخصوص ومجدي عبدالمتعال لمركز ومدينة بنها وصفاء أمين لمدينة كفر شكر ووائل طاهر لمجلس مدينة قليوب وسلوي أبوالعنين لمركز ومدينة شبين القناطر.



٤- وفي محافظة الإسكندرية، شملت الحركة تعيين كل من نهي خليفة لحي المنتزه أول وسحر شعبان لحي المنتزه ثان وطه زهير لحي الجمرك ونور الهدي محمد رئيسًا لحي العجمي.



٤- وفي محافظة البحيرة، تضمنت الحركة تعيين كل من علاء صلاح رئيسًا لمركز ومدينة إدكو وأسامة عفش رئيسًا لمركز ومدينة بدر ومحمد سالم رئيسًا لمركز ومدينة الدلنجات.



٥- وفي محافظة مطروح، شملت الحركة تعيين علاء يوسف رئيسا لمركز ومدينة العلمين ومحمد صحصاح رئيسًا لمركز ومدينة الحمام ومحمد أبوالعنين لمركز ومدينة الضبعة ووليد منصور لمدينة سيوة.

٦- وفي محافظة المنوفية، تم تعيين عواطف طاحون رئيسًا لحي شرق شبين الكوم.

٧- وفي محافظة الغربية، شملت الحركة تعيين السيد عبدالعال رئيسًا لمدينة سمنود ووائل زغلول لرئيسًا لمركز ومدينة المحلة الكبري وهاني يوسف رئيسًا لمدينة ومركز أول المحلة ومحمد بهاء رئيسًا لمركز ومدينة طنطا.



٨- وفي محافظة كفر الشيخ، تضمنت الحركة تعيين كل من أشرف بدران رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم ومحمد عمار رئيسًا لمدينة ومركز فوه وأمال بركات رئيسًا لمركز ومدينة بيلا وأحمد حنفي رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ وجمال ساطور رئيسًا لمركز ومدينة دسوق وياسر جلال رئيسًا لمدينة ومركز قلين.



٩- وفي محافظة دمياط، شملت الحركة تعيين كل من وائل الشربيني رئيسًا لمدينة رأس البر ومحمد محجوب رئيسًا لمدينة فارسكو وهاني عبدالقوي رئيسا لمدينة السرو.



١٠ - وفي محافظة الدقهلية، تضمنت الحركة تعيين كل من ياسر الجندي رئيسًا لمدينة نبروه وعصام عبدالغني رئيسًا لمدينة طلخا وهاني مخلوف رئيسًا لمدينة الكردي وإسلام النجار رئيسًا لمدينة ميت سلسبيل ووليد الشهاوي رئيسًا لمدينة الجمالية ومحمد عبدالباقي رئيسًا لمدينة منية النصر.



١١- وفي محافظة شمال سيناء، شملت الحركة تعيين كل من خالد كشك رئيسًا لمركز ومدينة نخل ووليد عبدالرؤوف لمدينة الشيخ زويد وصالح عبدالرحمن لمدينة رفح.



١٢ - وفي محافظة جنوب سيناء، تضمنت الحركة تعيين كل من مصطفي عابدين رئيسًا لمدينة أبوزنيمة ومحمود ضياء لمدينة شرم الشيخ وعمرو عيسوي لطور سيناء وممدوح أنور لمدينة طابا.

١٣- وفي محافظة السويس، تم تعيين رماح غزالة رئيسًا لحي السويس وفي محافظة الاسماعيلية تم تعيين سعدية حجاب رئيسًا لحي ثان.

١٤- وفي محافظة الشرقية، شملت الحركة تعيين سامي معجل رئيسًا لمركز ومدينة أبوحماد وأحمد شاكر لمدينة ههيا وعمر الأكرت لمشتول السوق والسيد عبدالرازق رئيسًا لمدينة أبوكبير.



١٥- وفي محافظة المنيا، تضمنت الحركة تعيين هاني عبدالحافظ رئيسًا لمدينة مغاغة وهويدة شافعي لمدينة مطاي وأحمد خلف رئيسًا لمدينة العدوة وسعيد محمد لمدينة سمالوط.



١٦- وفي محافظة الفيوم، تضمنت الحركة تعيين كل من خالد فرج لمدينة الفيوم وأحمد ثابت لمدينة إطسا.

١٧- وفي الوادي الجديد، تم تعيين جهاد المتولي رئيسًا لمدينة الخارجة، وفي محافظة سوهاج، تم تعيين علي لطفي لمركز ومدينة شرق سوهاج.

١٨- وفي محافظة قنا، تضمنت الحركة تعيين محمد حلمي لمدينة قنا وتاج جلال لمدينة نجع حمادي.

١٩- وفي محافظة أسوان، شملت الحركة تعيين كل من جمال عبدالناصر لمركز ومدينة كوم أمبو ووليد بعيزق لمدينة أدفو وأشرف حسن لمركز السباعية غرب.



٢٠- وفي محافظة البحر الأحمر، تضمنت الحركة تعيين محمد سليم رئيسًا لحي شمال الغردقة وطارق لطفي لمدينة حلايب.

٢١- وفي محافظة الأقصر، تم تعيين محمد محمود رزق لمدينة إسنا ومصطفي جبريل لمدينة القرنة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، أن الحركة تضمنت تعيين كل من محمد نور سكرتيرا عامًا للجيزة وجيهان مسعود سكرتيرًا عامًا للإسكندرية ومجدي الوصيف سكرتيرًا عامًا لمطروح وضياء قطب سكرتيرًا عامًا للمنوفية وفاطمة ابراهيم سكرتيرًا عامًا لبورسعيد وعدلي أبوعقيل سكرتيرًا عامًا لأسيوط وأحمد وزيري سكرتيرًا عامًا للأقصر وكامل غطاس سكرتيرًا عامًا للفيوم وكمال سليمان سكرتيرًا عاما للبحر الأحمر.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن حركة المحليات الجديدة تضمنت تعيين عدد من سكرتيري العموم المساعدين وهم محمد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وطارق أبوالعطا سكرتير عام مساعد القليوبية وأحمد حبيب سكرتير عام مساعد الإسكندرية وحسين السنني سكرتير عام مساعد مطروح وأسامة رزق سكرتير عام مساعد البحيرة وعبدالله عزت سكرتير عام مساعد المنوفية وعبدالله عاشور سكرتير عام مساعد دمياط وعبدالعال البدري سكرتير عام مساعد السويس ومحمد عقل سكرتير عام مساعد شمال سيناء وأحمد جميل سكرتير عام مساعد المنيا وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد أسيوط وهشام الشيمي سكرتير عام مساعد الأقصر وإيهاب نافع سكرتير عام مساعد الوادي الجديد.