ماجدة زكي: فخورة بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر ودوري في فيلم سكر 2 شريرة

الفجر الفني
ماجدة زكي
ماجدة زكي

أعربت الفنانة ماجدة زكي عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية.

تصريحات ماجدة زكي 

 

وقالت ماجدة زكي خلال لقائها في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان: "دي أول مرة أحضر المهرجان، لكن بجد حاسة إني حضرت كل دوراته اللي فاتت بسبب حفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع".

كواليس فيلم سكر 2

 

وتحدثت زكي عن دورها في فيلم "سكر 2" الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان، حيث تظهر بشخصية غير معتادة عليها، قائلة: "بقدم دور ست شريرة وباكل الأطفال ورغم كده، أحب أطمن الجمهور إني في الحقيقة مش شريرة خالص".

البحر الأحمر السينمائي الدولي الفنانة ماجدة زكي برنامج سبوت لايت شيرين سليمان فيلم سكر

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