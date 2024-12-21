هذا النادي سينتقل له راشفورد.. صدمة كبيرة للجمهور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت الصحافة الإنجليزية إن هناك عدة اندية بدأت حديثها مع راشفورد نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، لإقناعه بالانتقال له في الانتقالات الشتويه القادمة.


كان روبن اموريم المدير الفني للفريق استبعد كل من راشفورد وجارناتشو بعد مشادة معهم، وصرح إعلاميا إن المعايير التي نضعها للعب اساسيا عالية وعليهم اتباعها.

تأتي قرارات روبن اموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لإعادة الاستقرار الفني والوصول إلى التشكيل الامثل، لكي يعود الفريق إلى سكة الانتصارات بعد نتائج متذبذبة.

نادي راشفورد الجديد


قال — بن جاكوبز: ‏أبدت (3) أندية سعودية بالاهتمام بالتعاقد مع ماركوس راشفورد،

كانت صحيفة "تيليجراف"، قد أكدت أن راشفورد متردد في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، لرغبته في المنافسة على أعلى مستوى بأوروبا؛ من أجل العودة إلى منتخب إنجلترا مجددًا، حيث يغيب منذ آخر مشاركة له ضد البرازيل، في مارس 2024.
 

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