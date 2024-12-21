محمد ثروت يستعد لاستقبال مولود جديد في 2025.. فيديو

الفجر الفني
محمد ثروت
محمد ثروت

أشاد الفنان محمد ثروت بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، حيث شارك بفعالياته الكثير من نجوم الفن في الوطن العربي، بالإضافة إلى نجوم السينما العالمية.

كواليس مسرحية محمد ثروت في موسم الرياض 

 

وكشف محمد ثروت، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستعد للمشاركة في مسرحية بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية خلال الفترة القادمة.

أحدث أعمال محمد ثروت 

 

وأوضح محمد ثروت، أنه تلقى عروضًا كثيرة للمشاركة في مسلسلات سيتم عرضها في موسم دراما رمضان 2025، ولكنه مازال يفاضل بينهم؛ نظرًا لأن هناك أدوارًا معروضه عليه قدمها قبل ذلك في أعمال درامية سابقة ولا يسعى لتكرار نفسه في أدوار جسّدها من قبل.

 

وأضاف محمد ثروت، أنه ينتظر خبر سعيد خلال عام 2025، حيث يستعد لاستقبال مولود جديد، على حد قوله.

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