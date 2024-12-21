نبأ سار في الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك في التدريبات الفنية والتقسيمة الجماعية التي أقيمت خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يستعيد شيكابالا

تماثل "شيكابالا" للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية.

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تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

التدريبات الدوري الممتاز الزمالك جروس فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا

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