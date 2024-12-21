قال محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يركز على مباراة بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وطي صفحة الماضي.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: «أمامنا مباراة قوية غدًا أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وندرك مدى أهميتها وهدفنا الفوز بها؛ للتواجد على صدارة المجموعة».

محمد الشناوي: مباراة بلوزداد قوية وهدفنا صدارة المجموعة

وواصل قائد الأهلي حديثه: «عقب مباراة باتشوكا في كأس التحدي، سيطرت على الفريق بأكمله حالة من الحزن الشديد، كان هدفنا الوصول لنهائي كأس القارات للأندية، وكان الحلم قريبًا أن نكتب تاريخًا لأنفسنا ونسعد جماهيرنا، ولكن لم نوفق. أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية، ونفكر في القادم بدايةً من مباراة بلوزداد».

وأوضح الشناوي، أن جميع الفرق في المجموعة الثالثة محل احترام كبير من الأهلي، وأن الفريق يركز على نتائجه وضرورة تحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها في البطولة.

وأكد قائد الأهلي جاهزيته لمباراة شباب بلوزداد بعد تعافيه من كدمة خفيفة في الكتف، ومشاركته في المران أمس بصورة طبيعية.

واختتم محمد الشناوي تصريحه موجها رسالة إلى الجماهير قائلًا: «نعد جماهيرنا أن القادم سيكون أفضل، وننتظر بشغف شديد مباراة غد أمام شباب بلوزداد، لمصالحة الجماهير الداعمة للأهلي في كل الأوقات».

