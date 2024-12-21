عاجل.. نجم النصر السعودي يقترب من الرحيل إلى الدوري التركي

اقترب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق، في الميركاتو الشتوي القادم.

فنربخشة ينهي اتفاقه مع تاليسكا

وينتهي عقد أندرسون تاليسكا مع العالمي، بنهاية الموسم المقبل، وتحديدا في يونيو 2026.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن فنربخشه التركي أتم اتفاقه بالفعل مع اللاعب البرازيلي تاليسكا على الشروط الشخصية الخاصة به.

وأضاف، يتبقى لفنربخشة الاتفاق أيضًا مع النصر السعودي، من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب بشكل رسمي.

وفي هذا السياق، أكدت بعض التقارير الصحفية التركية، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزية مورينيو مدرب فنربخشة يريد ومصمم على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

ويحتل فنربخشة وصافة ترتيب جدول الدوري التركي الممتاز، برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بفارق 5 نقاط، عن المتصدر فريق جالطة سراي والذي يمتلك في رصيده 41 نقطة من 15 مباراة.

وانضم تاليسكا إلي صفوف النصر السعودي عام 2021 قادما من غوانزو إيفرغراند الصيني، بمقابل 8 مليون يورو.

وشارك الجناح البرازيلي مع العالمي هذا الموسم في 17 مباراة، أحرز خلالهم 8 أهداف، ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

