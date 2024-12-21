بأسلوب الخطف.. استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالدقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية في الدقي.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع التشكيل العصابي المتهم بارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية في الدقي.

سقوط تشكيل عصابي

تم ضبط (3 أشخاص – اثنان منهم لديهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.