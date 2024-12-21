تعرف على تصريحات عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي

الأهلي وشباب بلوزداد

عبد القادر عمراني، الأهلي، شباب بلوزداد، تحدث عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد الجزائري عن مواجهة فريقه للنادي الأهلي بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

وجاء تصريحات عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد متزانه لحد كبير، وتظهر الأحترام للنادي الأهلي.

أبرز تصريحات مدرب شباب بلوزداد الجزائري خلال المؤتمر الصحفي

عبد القادر عمراني

نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي كبير بحجم النادي الأهلي. لست كاهنًا كي أتوقع فوز أو تعادل فريقي أمام الأهلي. يجب أن نعود بالتعادل على الأقل من القاهرة وهذا يتطلب منا التركيز والهدوء.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

عبد القادر عمراني

عبد القادر عمراني، شباب بلوزداد الجزائري، تصريحات عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد، ويواجه النادي الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم غد الأحد في تمام الساعه 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.

ويستضيف الأهلي منافسه الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقي الفريقين قبل مواجهة الغد في 4 مناسبات نجح خلالهم النادي الأهلي في الفوز في لقائين، والتعادل في مثلهم.