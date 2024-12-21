تعليق مثير من بوجبا على قرار حبس شقيقه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يعتقد الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق، أنه سيكون قادرًا على التركيز من أجل العودة لخوض كرة القدم الاحترافية مجددًا، وذلك بعد الحكم على شقيقه ماتياس بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.

بوجبا سعيد بحبس شقيقه

وسيُنفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد عبر وضع سوار إلكتروني. كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز التي وقعت في عام 2022، حيث طالب بمبلغ 13 مليون يورو من شقيقه، بالإضافة إلى ممارسته ضغوطًا كبيرة على اللاعب، عائلته، وعلاقاته المهنية للحصول على المبلغ.

وأدين أيضا خمسة متهمين آخرين، وهم أصدقاء طفولة ومعارف لبول بوغبا، بتهم الابتزاز، الاحتجاز، حيازة أسلحة والمشاركة في جمعية إجرامية.

ولم يرغب بول بوجبا في حضور المحاكمة التي أدين فيها شقيقه وأصدقاء الطفولة، وفي حديثه لوكالة "فرانس برس"، قال الدولي الفرنسي: لا يوجد فائز في هذه القضية التي تشمل أفراد عائلتي وأشخاص أعرفهم منذ الطفولة.

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الحكم على بوجبا بالسجن لمدة عام

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وأضاف: يمكنني الآن أخيرًا أن أطوي الصفحة على فترة مؤلمة للغاية. هذا الأمر فرصة للجميع للتركيز على المستقبل. الآن بعد صدور الحكم، يمكنني التركيز بشكل كامل على عودتي إلى كرة القدم الاحترافية.

وسيتمكن بوغبا قريبًا من العودة إلى اللعب بعد أن تم تخفيض إيقافه لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف، وهو ما يعني أنه سيكون قادرًا على البدء في التدريب بدءا من يناير والعودة إلى اللعب في مارس.

ولا يرتبط اللاعب الدولي الفرنسي السابق بعقد مع أي ناد في الوقت الحالي، وذلك منذ فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس.

الفرنسي بول بوجبا سوار إلكتروني صدور الحكم عقوبة السجن فرانس برس

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