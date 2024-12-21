ختام فعاليات الملتقى الحرفي لتعليم صناعة المكرميات في الدقهلية

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جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

أعلنت مديرية شباب الدقهلية ختام فعاليات الملتقى الحرفي، اليوم السبت، لورشة العمل الخاصة بتعليم صناعة المكرميات، بمركز شباب برمبال القديمة التابع لإدارة شباب منية النصر، بمشاركة 20 فتاة وسيدة من أعضاء أندية الفتاة والمرأة بالجمعية العمومية بالمركز.

ويأتي ذلك في إطار التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب - أندية الفتاة والمرأة"، خلال الفترة من 18 حتى 21 ديسمبر الجاري.

أشرفت على الفعاليات مني ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومروه طاهر رئيس قسم الشباب بإدارة شباب منية النصر، والكابتن مدحت فايد رئيس مجلس إدارة مركز شباب برمبال القديمة، ومحمد سعد المدير التنفيذي بالمركز، بحضور ريهام عبد الخالق مدربة المشروع.

جاءت فعاليات ختام الملتقى الحرفي والورشة التدريبية لتعليم صناعة المكرميات، حيث بدأت المدربة ريهام عبد الخالق بتعريف فن المكرمية، الذي يعد من الفنون اليدوية القديمة المستمدة من فكرة صناعة شباك الصيد في المدن البحرية، ويعرف أيضًا بفن العقد أو فن الدانتيلا. كما أشارت إلى أن هذا الفن يمثل مصدر دخل، حيث يُصنع منه المفروشات وزينة الحوائط.

تضمن التدريب تعريف المتدربات بالخامات المستخدمة، ونوع الخيط المستخدم في عمل المرجيحة، وأحجام الطارات الحديدية، وكيفية أخذ المقاسات للتنفيذ، بالإضافة إلى تعليم المتدربات العقدة المربعة، وتنفيذها على قاعدة المرجيحة بالمقاسات المطلوبة.

كما ركزت المدربة ريهام عبد الخالق خلال الورشة على أعمال خيوط المكرمية من خلال حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية، تضفي عليها مظهرًا جماليًا. وتعلمت المتدربات أيضًا كيفية استخدام أشغال المكرمية في الستائر والحقائب والقلائد وغيرها، بالإضافة إلى معرفة الأدوات والخامات المطلوبة، وابتكار أفكار وتصميمات جديدة. وفي الختام، تم استعراض المكرميات التي تم الانتهاء منها على مدار الورشة التدريبية.

الجدير بالذكر أن الملتقى الحرفي والورشة التدريبية لتعليم فن صناعة المكرميات يهدف إلى تعليم الفتيات والسيدات المشاركات هواية وحرفة رأس مالها بسيط، لمن ترغب في عمل مشروع صغير أو لكل من لديها هواية الأعمال اليدوية. كما يهدف إلى تعليم الفتيات والسيدات حرفة سهلة وممتعة، وخاماتها متوفرة، من خلال طرح أفكار وتصميمات جديدة.

تُنفذ فعاليات ختام الملتقى الحرفي بمركز شباب برمبال القديمة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وولاء طه مدير عام إدارة شباب منية النصر.

جامب من ورشة تدريب

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الجمعية العمومية الشباب والرياضة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق الورشة التدريبية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية مديرية الشباب والرياضة

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