تحديد زي الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ظهر اليوم بمقر الجزيرة للاتفاق على كافة التفاصيل والترتيبات الإدارية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

عقد الاجتماع في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة ومندوبي نادي شباب بلوزداد، وحضر من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد وكرم عطا.

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تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميص وشورت باللون الكحلي، وشراب من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميص وشورت باللون البرتقالي وشراب باللون الأصفر.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

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