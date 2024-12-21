مانشستر سيتي يتأخر أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي، بتقدم الفيلانس بهدف نظيف، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2024.

استون فيلا يتفوق على مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول

ويحتضن ملعب فيلا بارك، مواجهة استون فيلا والمان سيتي، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة البريميرليج.

وأحرز استون فيلا هدف التقدم عن طريقه مهاجمه الكولومبي الشاب جون دوران في الدقيقة 16، بعد صناعة متقنة من زميله الإنجليزي مورجان روجرز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أورتيجا.

▪︎خط الدفاع: لويس - جون ستونز - أكانجي - جفارديول.

▪︎خط الوسط: كوفاسيتش - جوندوجان - برناردو.

▪︎خط الهجوم: جريليش - فودين - هالاند.

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في المقابل، جاء تشكيل أستون فيلا في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: مارتينيز.

▪︎خط الدفاع: كاش - كونسا - توريس - لوكاس دين.

▪︎خط الوسط: كامارا - امادو أونانا - يوري تيليماس.

▪︎خط الهجوم: جون مكجين - مورجان روجرز - دوران.

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق الرياضي المميز أحمد البلوشي، التعليق على أحداث اللقاء.
 

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