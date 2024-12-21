السيطرة على حريق بوص بجوار مجموعة من المنازل بالقليوبية

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الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق بوص بجوار مجموعة من المنازل دون خسائر بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مجموعة من البوص بجوار منازل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية.

الحريق

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية السيطرة على حريق قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية مدينة بنها

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