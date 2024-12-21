وفاه معلم أثناء الصلاة بمركز ديروط فى أسيوط

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توفى معلم بمدرسة الانجيلية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط مساء اليوم السبت أثناء الصلاه بأحد المساجد بمركز ديروط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوفاه معلم بمدرسة الانجيلية بمركز ديروط أثناء الصلاه بأحد المساجد بمركز ديروط 

 

وبالفحص تبين وفاه معلم بمدرسة الإنجيلية بمركز ديروط أثناء الصلاه بأحد المساجد بمركز ديروط ويدعى عصام عبدالحميد وتم تشييع جثمانه من المسجد الذى توفى فيه 

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