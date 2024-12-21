تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل والدته وهتك عرض شقيقته وقتله في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدةاليوم السبت، برئاسة المستشار حسن دياب، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم "حازم توبه" المتهم بقتل والدته وهتك عرض شقيقته وقتله بحي جنوب بمحافظة الفيوم، إلى جلسه منتصف يناير المقبل وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، ومناقشته الطب الشرعي.

وذكر أمر الإحالة المتهم في القضية رقم 2519 لسنة 2024 جنايات قسم ثاني الفيوم والمقيدة برقم 2519 لسنة 2024 کلى الفيوم، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم " حازم توبه " 37عاما، عامل، ومقيم بحي جنوب بمحافظة الفيوم،وفي 20/ 6 /2024 بدائرة قسم ثان الفيوم قتل والدته المجني عليها " دريه محمد عثمان " عمدا مع سبق الاصرار ؛ بأن توجه إلى مسكنها قاصدا مرقدها وهي قعيدة طريحه الفراش علي اثر مرضها، طالبا منه مالها بغية السفر خارج البلاد، وما أن رفضت مطلبه، باغتها بكتف فاها وأنفها مستخدما قطعه من القماش حتي اسكانت أنفسها قاصدا من ذلك إزهاق روحها بما اودي بحياتها،

وتابع أمر الاحاله بأن المتهم قد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل شقيقته المجني عليها " حنان توبه سيد " عمدا مع سبق الإصرار ؛ بأن هرول صوبها حالما أبصرته قائما بجوار جثمان والدته جريمته الأولي، وما أن أدركها حتي أطبق بيده علي فاها وانفها عامدا خنقها لتسقطت مغشها، فجذبها أرضا إلى داخل غرفتها والتقط قطعه خشبيه وكال لها ضربيتن علي رأسها وهي ملقاه أرضا، قاصدا من ذلك التيقن من إزهاق روحها سترا لجرمه الأول، مما أحدث إصابتها التي اودت لاحقا بحياتها علي النحو الوارد بتقرير بالصفه التشريحية.



وأوضح أمر الإحالة بأن المتهم تقدمه بتلك الجنايه جنايه أخري وهي هتك عرض شقيقته المجني عليه سالفه الذكر بالقوة بأن حسر عنها ملابسها وهي ضريحه مغشاه فكشف عورتها واستقل قطعه من الالمونيوم سعره بالنيران محدثا حروقا بثدييها وأماكن أخري بمناطق عورتها سترا لجرمه الأول، مما أحدث إصابتها التي اودت لاحقا بحياتها علي النحو الوارد بتقرير الصفه التشريحيه.



ولفت أمر الإحالة بأن المتهم أحرز دون مسوغ من الضرورة المهنيه أو الحرفيه ادتين " قطعه خشبيه، وعاء متوسط من الالمونيوم" مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص واستخدمها في ارتكاب جرمه محل الاتهامات السابقه علي النحو المبين في التحقيقات.