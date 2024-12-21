حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

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قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارته في المخدرات، 
وتبين ان الاجهزة الامنية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

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