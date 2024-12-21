جامعة أسيوط تنظم ملتقى بداية غدا

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جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

 

 



تنظم جامعة أسيوط غدا الأحد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ملتقى بداية لإستعراض الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى نفذتها الجامعة على مدار 100 يوم خلال مشاركتها فى المبادرة الرئاسية بداية وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 وأوضح الدكتور المنشاوي، أن الملتقى يحظى بأهمية كبرى، لأنه يستهدف تسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات التى أطلقتها الجامعة لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية ويستهدف أيضا إبراز دور الجامعة في تنفيذ أهداف المبادرة، وأوجه التعاون الناجح مع مختلف المؤسسات التنموية، وكل من أسهم فى تنفيذ وإخراج هذه الأنشطة والفعاليات المتنوعة، مؤكدا على دعم وتنفيذ جامعة أسيوط، توجهات القيادة السياسية الحكمية، والتي تجسد استراتيجية متكاملة لتنمبة الإنسان.

وأكد الدكتور المنشاوى على إن جامعة أسيوط بمختلف قطاعاتها شاركت وبقوة فى مبادرة رئيس الجمهورية بداية والتى أمتدت على مدار 100 يوم، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة، والفعاليات شملت قوافل شاملة طبية، وبيطرية، وإرشاد زراعي، وإرشاد نفسي ومحاضرات، وورش عمل تفاعلية، وإطلاق قوافل شاملة، وندوات، ودوري، ومارثون، وعرض لأوراق بحثية.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، إلى أن مبادرة بداية جديدة؛ لبناء الإنسان هي أحد محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وهي مبادرة تم الإعلان عنها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024، وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل وتستهدف المبادرة كل الفئات العمرية.

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