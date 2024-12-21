تعديل موعد مران الأهلي الختامي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

بناء على المناقشات التي جرت من جانب مسئولي الاتحاد الافريقي في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، فقد ‏تم الاتفاق على أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.‏

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ومن المقرر أن يلتقي  الاهلى مع شباب بلوزداد في السادسة مساء غد الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد الاجتماع في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة ومندوبي نادي شباب بلوزداد، وحضر من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد وكرم عطا.

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تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميص وشورت باللون الكحلي، وشراب من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميص وشورت باللون البرتقالي وشراب باللون الأصفر.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

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تعديل موعد مران الأهلي الختامي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري