تفاصيل اصابة طفلين بإختناق في حريق شقة بالمنصورة

أصيب طفلين في العقد الأول من عمرهما بإختناق اثر نشوب حريق فى شقه فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق في المنصورة

تلقت الاجهزة الامنية في الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حريق شقه فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق في المنصورة اول ش محمد فتحى

وصف البلاغ حريق فى شقه فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق.



هرعت سيارتين اسعاف إلى موقع الحريق، وتبين اصابة بحالتين اختناق وهم ايمان حسن عبد الرحمن 7 سنوات المنصورة اختناق، ومحمود عبد الحميد محسوب 10 سنوات المنصورة

اختناق



تم نفل الطفلين المصابين لمستشفي المنصورة للعام الجديد الدولى سابقا لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللزم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.