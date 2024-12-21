نائب محافظ الجيزة يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز العياط

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أناب المهندس عادل النجار 
محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي
نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت لحضور مراسم الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي ( أبو شديد ) بقرية المساندة و( أبو طبيخ ) بقرية طهما في مركز العياط.

حضر جلسة الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين محمد سعفان أمين عام حزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة والنائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  مثل نادر الخبيري، عماد الدرجلي وخالد تامر طايع وحسام عاشور وعمرو عكاشة وشحاته أبو زيد وعمرو حامد والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي قرى مركز العياط.

ونقل نائب المحافظ تقدير 
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للعائلتين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة
ودعا إلى نبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواصلة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة متمنيا أن تصبح محافظة الجيزة خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

وجرت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود المصالحة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية والحكماء من أهالي المركز بنظام تقديم القودة وأدوا جميعا قسم الصلح وسط فرحه عارمة سادت الحضور جميعا.

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