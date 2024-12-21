الزمالك يعلن رسميا تقديم شكوي ضد بوبيندزا

أعلن نادي الزمالك المصري عن تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، الذي كان قد وقع عقدًا مع النادي في وقت سابق قبل أن يقوم بفسخ التعاقد والانتقال إلى نادي رابيد بوخارست الروماني.

تفاصيل الشكوى

صرح عمر أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تم تقديم شكوى اللاعب آرون بوبيندزا رسميًا، وتلقينا الإخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

كان اللاعب آرون بوبيندزا قد وقع على عقد انضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات، ولكن خلافات لاحقة دفعت اللاعب إلى التراجع عن الاتفاق والانضمام إلى صفوف رابيد بوخارست، مما أثار استياء إدارة الزمالك ودفعها إلى تصعيد القضية للاتحاد الدولي.

تطورات القضية

يسعى نادي الزمالك من خلال تقديم الشكوى إلى الفيفا للحصول على حقوقه القانونية والمادية الناتجة عن فسخ اللاعب للعقد من طرف واحد، وهو ما يخالف اللوائح الدولية المتعلقة بالانتقالات.