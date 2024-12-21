شباب يتعدون بالضرب على البلوجر سوزي الأردنية.. والأمن يلاحقهم

حوادث
سوزي الأردنية
سوزي الأردنية


نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بالتعدي على البلوجر سوزي الأردنية وصفعها بأحد شوارع منطقة الأميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من فتاة شهرتها البلوجر سوزي الأردنية يفيد بتعرضها لواقعة تعدي بالضرب من قِبل مجموعة من الأشخاص، فضلا عن محاولتهم التقاط صور لها عنوة، حال سيرها بأحد شوارع دائرة القسم.

ومن خلال الفحص والتحريات، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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