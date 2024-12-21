تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير



قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مجمع محاكم بدر تأجيل جلسات قضية "لجان حزب الحرية والعدالة"، والمقيدة برقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، حيث يُحاكم 117 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.. لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تشمل تولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.

كما شملت الاتهامات الاعتداء على الحريات بما في ذلك الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بالإضافة إلى تمويل الإرهاب من خلال جمع وتحويل الأموال والمعلومات لدعم الجماعة الإرهابية مع العلم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كذلك اتهمتهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تحتوي على مواد تروّج لأهداف الجماعة الإرهابية وكانت معدّة للاطلاع عليها من قبل الغير.

تفاصيل القضية

القضية التي حظيت باهتمام إعلامي تحت اسم "لجان حزب الحرية والعدالة" تشمل اتهامات بارتكاب جرائم تهدد استقرار الدولة والمجتمع، وفقًا لما ورد في التحقيقات.